Milczenie owiec - Michelle Pfeiffer mogła zagrać główną bohaterkę. Dlaczego zrezygnowała z roli?

fot. Sony Pictures/EW.com

Milczenie owiec to jeden z klasyków kina. Film zdobył pięć Oscarów w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy (Anthony Hopkins), najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Jodie Foster), najlepszy reżyser (Jonathan Demme) i najlepszy scenariusz adaptowany (Ted Tally). Do głównej roli kobiecej była brana pod uwagę Michelle Pfeiffer. W wywiadzie dla The New Yorker opowiedziała dlaczego zrezygnowała ze wcielenia się w postać Clarice Starling.

W związku z Milczeniem owiec byłam pełna lęku. W tym filmie był takie zło. Najbardziej żałuję tego, że straciłam szansę pracy przy kolejnym filmie z Jonathanem Demmem. To przez to, że to zło wygrywa na końcu filmu. Nie podobało mi się to zakończenie. Nie chciałam pokazać tego światu.

W filmie Starling udaje się złapać mordercę zwanego Buffalo Bill. Ale w między czasie Hannibal Lecter zbiega z niewoli, zabijając w makabryczny sposób strażnika, który go torturował w więzieniu. Milczenie owiec powstało na podstawie książki Thomas Harrisa o tym samym tytule.

Jonathan Demme zmarł w 2017 roku. Reżyser współpracował z Michelle Pfeiffer przy produkcjach Poślubiona mafii oraz Ucieczka w noc.