The Walking Dead: sezon 10C - nowe zdjęcia, plakat i zapowiedź. Kolejne spojrzenie na Lucille

fot. AMC

Premiera nowych odcinków The Walking Dead zbliża się wielkimi krokami. Sześć dodatkowych odcinków 10. sezonu skupi się na wydarzeniach po wykańczającej wojnie z Szeptaczami. Każdy epizod skoncentruje się na poszczególnych postaciach, które pokażą swoje wrażliwsze strony naznaczone traumami i dramatami z przeszłości. Widzowie dowiedzą się również, co działo się z Maggie (Lauren Cohan) po opuszczeniu Wzgórza, a także poznają przeszłość Negana (Jeffrey Dean Morgan).

Do sieci trafiły nowe zdjęcia oraz plakat z nadchodzących sześciu odcinków sezonu 10C. Na jednym z nich znajduje się Lucille, czyli chora żona Negana (można dostrzec, że jest podłączona do kroplówki). To nowe spojrzenia na tę bohaterkę. W tę rolę wciela się Hilarie Burton Morgan, czyli prywatnie żona Jeffreya Dean Morgana.

The Walking Dead - sezon 10

The Walking Dead - zapowiedź sezonu 10C

https://twitter.com/TheWalkingDead/status/1356378674694553600

The Walking Dead - polska premiera 17. odcinka zaplanowana jest na 1 marca na FOX, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Warto dodać, że w USA nowy epizod zadebiutuje już 21 lutego na platformie AMC+, a kolejne będą na nią trafiać, co czwartek.