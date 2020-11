Milla Jovovic z gościnnym występem w grze Monster Hunter World: Iceborne

materiały prasowe

Capcom lubi mieszać w Monster Hunter World. Swego czasu zawitał tam m.in. Wiedźmin, a teraz przyszedł czas na aktorkę Millę Jovovich, która pojawi się w dodatku Iceborne do gry. Tak jak wszystkie poprzednie cross-overy, także ten dostępny będzie w formie czasowego wydarzenia dostępnego dla wszystkich posiadaczy rozszerzenia na każdej z platform, na której się on ukazał.

Quest polega na znalezieniu potworów znanych, jako Black Diablos. Upolowanie bestii to dopiero początek zabawy. Co warte odnotowania, to zadanie jest do wykonania solo, bez pomocników w postaci innych graczy.

Wykonanie zadań pozwoli graczom na zdobycie zbroi, dzięki której upodobnimy naszą postać do aktorki, która wciela się w główną bohaterkę nachodzącego filmu Monster Hunter.

