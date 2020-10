Monster Hunter - widowiskowy teaser filmu z Millą Jovovich. Kiedy premiera?

materiały prasowe

Monster Hunter to napakowany akcją filmu fantasy luźno oparty na serii gier pod tym samym tytułem. Fabuła kinowej produkcji skupia się na oddziale żołnierzy ONZ, który przez tajemniczy portal przenosi się do alternatywnego wymiaru. Muszą przeżyć w nieznanym i wrogim świecie pełnym przerażających potworów, ale ich głównym celem jest obrona portalu, by te monstra nie przedostały się na Ziemię.

W obsadzie są Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I., Ron Perlman, Diego Boneta i Meagan Good. Paul W.S. Anderson wyreżyserował na podstawie swojego scenariusza. W sieci pojawiło się nowe wideo promujące film, na którym widzimy lepsze spojrzenie na znanego potwora z gier, Diablosa. Zobaczcie:

Kiedy premiera? Fani zwrócili uwagę na rok 2020 w tytule zwiastuna. Wcześniej podawano informacje, że przesunięto premierę na 23 kwietnia 2021 roku. Czyżby jednak produkcja miała pojawić się jeszcze w grudniu 2020 roku? Tak sugeruje teaser, ale warto jeszcze poczekać na oficjalny komunikat.