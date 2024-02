Milly Alcock jako Supergirl na fanowskiej grafice. Wygląda świetnie!

fot. materiały prasowe // HBO

O rolę Supergirl w DCU tworzonym przez Jamesa Gunna i Petera Safrana ubiegało się kilka aktorek. Na etapie testów ekranowych z castingu zrezygnowała Emilia Jones znana z serialu Netfliksa - Locke & Key. W walce o rolę pozostały tylko Milly Alcock, czyli ekranowa Rhaenyra Targaryen z serialu Ród smoka oraz Meg Donnelly, która podkładała już głos Supergirl w animowanych produkcjach Legion superbohaterów i Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach - część pierwsza.

Ostatecznie wybrano Milly Alcock. BossLogic postanowił stworzyć fanowską grafikę przedstawiającą aktorkę w stroju Supergirl. W poście napisał, że musiał nanieść kilka przeróbek do kostiumu i pogratulował aktorce, dziękując za to, że sprawiła, że Australia jest z niej dumna. Zobaczcie poniżej finałowy efekt jego pracy.

https://twitter.com/Bosslogic/status/1752550651396268047

Milly Alcock wcieli się w tytułową superbohaterkę w Supergirl: Woman of Tomorrow, który będzie oparty na komiksie Toma Kinga (scenariusz) i Bilquis Evely (rysunki) z 2022 roku. Jednak według Deadline i The Hollywood Reporter zanim to nastąpi, Supergirl ma pojawić się w jednym lub dwóch projektach uniwersum.

