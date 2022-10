Miłość na pierwszą stronę - film już w kinach. Co trzeba wiedzieć?

Fot. Jaroslaw Sosinski

Miłość na pierwszą stronę to polska komedia romantyczna, w której w głównych rolach występują Olga Bołądź i Piotr Stramowski. Produkcję wyreżyserowała Maria Sadowska (Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej), a scenariusz napisał Mariusz Kuczewski (Listy do M.).

Film trafił do kin 7 października 2022 roku. Poniżej możecie obejrzeć spot, zdjęcia i plakat produkcji, a także przeczytać oficjalny opis fabuły oraz sprawdzić obsadę.

Miłość na pierwszą stronę - spot filmu

Miłość na pierwszą stronę - zdjęcia

Miłość na pierwszą stronę

Miłość na pierwszą stronę - fabuła

Ona jest zwykłą dziewczyną z sąsiedztwa, on najlepszą partią Rzeczpospolitej. Podobno przeciwieństwa się przyciągają, ale miłość bywa nieprzewidywalna. Szczególnie, gdy zanadto interesują się nią inne osoby. „Miłość na pierwszą stronę” to historia Niny (Olga Bołądź) - współczesnego kopciuszka i Roberta (Piotr Stramowski) - syna pary prezydenckiej. Ona jest w trakcie życiowej przemiany i przebojowo stawia pierwsze kroki w zawodzie paparazzi. On też chce żyć na własnych zasadach i uwolnić się od blasku fleszy, co może okazać się trudniejsze, niż przypuszcza. Między bohaterami zaiskrzy jedynie ulotna „miłość na pierwszą stronę”, czy wielkie uczucie na całe życie?

Miłość na pierwszą stronę - obsada

Oprócz Olgi Bołądź i Piotra Stramowskiego w filmie występują: Magdalena Schejbal, Rafał Zawierucha, Mateusz Damięcki, Magdalena Koleśnik, Tomasz Oświeciński oraz Ewa Telega.

Miłość na pierwszą stronę wyprodukowało TFP na zlecenie Telewizji Polsat, Cyfrowego Polsatu oraz Polkomtela. Za dystrybucję w kinach odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis.