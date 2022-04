Mina Harker skasowana miesiąc przed zdjęciami. Miała być to nowa adaptacja Drakuli

Fot. Materiały prasowe

Mina Harker to tytuł roboczy projektu, do którego zdjęcia miały ruszyć w maju 2022 roku. Przez jakiś czas trwał etap pre-produkcji, a za kamerą miała stanąć Karyn Kusama. Informatorzy The Hollywood Reporter donoszą, że Miramax Films zdecydował się wycofać z finansowania i tym samym Blumhouse, współproducent filmu, podjął decyzję o jego skasowaniu.

Mina Harker - o czym miał być film?

Miała być to nowa adaptacja historii Drakuli przenosząca ją do współczesnego Los Angeles. Główną bohaterką miała być jednak Mina Harker, w którą miała wcielić się Jasmine Cephas Jones. Phil Hay i Matt Manfredi są autorami scenariusza, który oparli na książce Brama Stokera.

Przypomnijmy, że Karyn Kusama jest znana z takich filmów jak Aeon Flux, Zaproszenie oraz Niszczycielka. Nie jest to jedyny film o Drakuli, który był w produkcji. Niedawno Universal zakończył zdjęcia do Renfielda z Nicolasem Cagem, a Amblin Partners pracuje nad projektem pod tytułem Last Voyage of the Demeter.