Renfield - ten casting to news roku. Nicolas Cage jako Drakula!

fot. materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter, Nicolas Cage podpisał kontrakt na rolę Drakuli w filmie Renfield. Jest to dla niego powrót po latach do kina produkowanego przez wielkie studia. Zrezygnował z niego na rzecz filmów niezależnych, w których od lat występuje z czasem wybitnym, czasem gorszym rezultatem. Za Renfielda odpowiada Universal Pictures. Jego ostatnim filmem tworzonym przez duże studio był Ghost Rider 2 z 2011 roku. Co ciekawe Cage grał już wampira w filmie Pocałunek wampira z 1988 roku.

Renfield - o czym film?

Jest to historia o tytułowym bohaterze, czyli słynnym pomocniku legendarnego Drakuli. W tę rolę wciela się Nicholas Hoult. Szczegóły fabuły nie są znane. Przypomnijmy, że w książce Brama Stokera Renfield był pacjentem zakładu psychiatrycznego z obsesją picia krwi. Służy on Drakuli, który żywi go insektami i szczurami, kusząc go obietnicą nieśmiertelności. Nie wiadomo, jak będzie to wyglądać w nowym filmie. Wiemy jednak dwie rzeczy: historia rozgrywa się współcześnie i ma mieć ton komediowy.

Chris McKay, znany z The Tomorrow War i LEGO Batman: Film stanie za kamerą. Data premiery nie jest znana.