Nicolas Cage jako Drakula. Pierwsze zdjęcia z planu Renfielda!

fot. materiały prasowe

Prace na planie filmu Renfield trwają w Nowym Orleanie, a dzięki portalowi PEOPLE możemy zobaczyć pierwsze zdjęcia zza kulis. Na nich widzimy Nicolasa Cage'a w roli wampira Drakuli oraz Nicholasa Houlta w tytułowej roli Renfielda, czyli pomocnika krwiopijcy znanego z książki Brama Stokera.

Renfield - zdjęcia z planu

Fotki można zobaczyć w poniższym tweecie. Po raz pierwszy możemy ich zobaczyć w charakteryzacja, ale uwaga każdego jest skupiona na Nicolasie Cage'u.

https://twitter.com/altapeli/status/1506673542863233036

https://twitter.com/filmseriefr/status/1506672233980338182

Sam Nicolas Cage w grudniu 2021 roku wspominał, że grając Drakulę chce wnieść coś nowego do tej roli, którą grało wielu aktorów. Wówczas zapowiadał, że chce popracować nad specyficznym ruchem postaci i głosem. Na razie nie wiadomo, jaki to będzie efekt, bo wideo z planu nie jest dostępne.

Szczegóły fabuły nie są znane, ale sam Cage we wspomnianej rozmowie zapowiadał, że Renfield ma być komediowym horrorem. Jest to film Universal Pictures, więc dla Cage'a jest to powrót do kina wielkich studiów po latach przerwy.

Za kamerą stoi Chris McKay, znani z widowiska The Tomorrow War. Autorem historii jest Robert Kirkman, twórca komiksowego The Walking Dead.

Renfield - premiera 14 kwietnia 2023 roku tylko w kinach.

