Minecraft doczeka się wsparcia PlayStation VR. Darmowa aktualizacja już wkrótce

Już niedługo pojawi się dobra okazja do odświeżenia zarówno Minecrafta, jak i zestawów PlayStation VR. Poinformowano bowiem, że ten popularny tytuł trafi do wirtualnej rzeczywistości na konsolach PlayStation 4. Stosowna aktualizacja będzie dostępna za darmo dla wszystkich posiadaczy tej produkcji i zadebiutuje jeszcze we wrześniu tego roku, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Na łamach PlayStation Blog możemy przeczytać, że Minecraft VR będzie dokładnie tym samym doświadczeniem, co podstawowa wersja gry. Nie trzeba więc obawiać się, że rozgrywka zostanie w jakiś sposób ograniczona lub uproszczona. Twórcy obiecują też szereg ustawień, dzięki którym będzie można dostosować całość do swoich potrzeb, a także dwa tryby: Immersive i Living Room. Do zabawy w dalszym ciągu wykorzystamy kontroler DualShock 4.

Minecraft VR