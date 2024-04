Minecraft - film kanciasty niczym gra? To zdjęcie z planu na to wskazuje

fot. Microsoft

Od jakiegoś czasu wiemy, że popularny Minecraft doczeka się filmu live-action. Szczegóły na temat fabuły trzymane są w tajemnicy, ale ujawniono nazwiska niektórych członków obsady - na ekranie pojawią się między innymi Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers i Danielle Brooks. I choć do sieci nie trafiły jeszcze żadne oficjalne materiały promocyjne, to pojawiły się zdjęcia z planu, które wskazują na to, że nadchodząca produkcja pod kątem wizualnym nie powinna odbiegać od tego, co znamy z gry.

Na profilu DiscussingFilm w serwisie X opublikowano dwa zdjęcia, które pochodzą z planu. Widzimy na nich charakterystyczne, kanciaste drzewo. W grach są one nie tylko ozdobnym elementem otoczenia, ale też cennym źródłem surowców. Pozyskane z nich drewno można wykorzystać do wytwarzania przedmiotów oraz stawiania budynków. Niewykluczone, że takie ich zastosowanie zobaczymy również w filmie.

Film Minecraft ma zadebiutować w amerykańskich kinach 4 kwietnia 2025 roku. Reżyserem produkcji jest Jared Hess.