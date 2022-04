Aquaman 2 - Amber Heard prawie została zwolniona. Chodzi o walkę sądową z Deppem

fot. Warner Bros.

W raporcie opublikowanym przez portal Puck opierającym się na dostępnych pismach sądowych i zeznaniach czytamy, że początkowo DC Films i Warner Bros. nie chcieli podpisać kontraktu z Amber Heard na rolę Mery w filmie Aquaman: The Lost Kingdom.

Aquaman 2 - problemy Amber Heard

Czytamy, że sama Amber Heard była świadoma, że może stracić rolę Mery w wyniku batalii sądowej z Johnnym Deppem. Podkreślono, że ona i jej prawnicy uważają to za powód ryzyka utraty roli. Natomiast szef DC Films Walter Hamada w swoich zeznaniach twierdzi, że pierwotnie nie przedłużono kontraktu z aktorką z uwagi na to, że według twórców brakowało chemii pomiędzy nią a Jasonem Momoą grającym główną rolę.

Ostatecznie kontrakt z Amber Heard został przedłużony i aktorka zagrała w Aquamanie 2. Nie wyjawiono jednak powodów, dla których pierwotna decyzja została zmieniona. Jednakże jej prawnicy dodają, że z uwagi na kontrowersje wokół wojny sądowej nie mogła negocjować podwyżki za powrót do roli Mery. Nie mogła więc osiągnąć czegoś, co jest standardem, gdy aktorzy wracają w kontynuacjach hitów. Do tego przez to wszystko nie dostaje lukratywnych ról i promocji reklamowych.

Przypomnijmy, że w wyniku tych samych powodów Johnny Depp został zwolniony z filmu Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a. Rolę przejął Mads Mikkelsen. Natomiast angaż Amber Heard wahał się do samego końca i potwierdzono go niedługo przez rozpoczęciem zdjęć.