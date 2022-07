Minionki: Wejście Gru rozbijają bank i biją rekord. Box Office wraca do przedpandemicznych wyników!

fot. materiały prasowe

Minionki: Wejście Gru to hit. Film wykorzystał 4-dniowy długi weekend i według szacunków po poniedziałku ma mieć 127,9 mln dolarów. To nowy rekord wszechczasów długiego weekendu z okazji amerykańskiego dnia niepodległości. Poprzedni należał do filmu Transformers 3 z 2011 roku i wynosił 115,9 ml dolarów. Udało się oczywiście przewyższyć przedpremierowe prognozy. Marka Minionków nadal jest silna. Kolejnym na to dowodem jest współpraca Universal Pictures z różnymi globalnymi markami, które chciały podłączyć się pod film, by promować go i zarazem siebie. Jej wartość wynosi ponad 285 mln dolarów, które studio zgarnęło. Do tego dochodzi ostatni fakt: Minionki: Wejście Gru to ostatni pandemiczny film, czyli z tej długiej listy, które były opóźniane od 2020 roku.

Na świecie Minionki również radzą sobie lepiej, niż zakładano. Zebrano do tej pory 93,7 mln dolarów. Sumując wszystkie wpływy ze sprzedaży biletów do kin na koncie zebrano 202,2 mln dolarów przy budżecie 85 mln dolarów.

Drugie miejsce w box office w Ameryce Północnej to Top Gun: Maverick, który nadal notuje rekordowo niskie spadki frekwencji. Tym razem zbiera 32,5 mln dolarów w 4 dni. Do tej pory na koncie 570,9 mln dolarów. Na świecie zebrał 37 mln dolarów z 67 krajów (razem 544,5 mln dolarów). Sumując, na koncie 1,1 miliarda dolarów przy budżecie 170 mln dolarów.

Podium zamyka Elvis, który również zanotował niski spadek frekwencji. Tym razem zebrał 24 mln dolarów (razem 72,3 mln dolarów). Ze świata zebrał 15,7 mln dolarów (razem 46,2 mln dolarów). Sumując, na koncie 113,5 mln dolarów przy budżecie 85 mln dolarów.

Natomiast będący na czwartej pozycji Jurassic World: Dominion zbiera 19,2 mln dolarów (razem 335,3 mln dolarów). Ze świata zbiera 26,8 mln dolarów z 72 krajów (razem 492,7 mln dolarów). Sumując na koncie 824,5 mln dolarów przy budżecie 175 mln dolarów.