Minionki: Wejście Gru i Sing 2 - Universal zmienia daty premier animacji

Studio Universal ze względu na pandemię koronawirusa zmuszone zostało do przetasowania swojego kalendarza premier. Wcześniej informowaliśmy o przesunięciu daty premiery animacji Minionki: Wejście Gru, ale jeszcze wtedy nowa data nie była znana. Wówczas mówiono, że siedziba Illumination znajdująca się w Paryżu została tymczasowo zamknięta ze względu na wytyczne rządu francuskiego, do których musieli się dostosować pracownicy studia. Przez to nie są oni w stanie dokończyć prac nad animacją. Universal zdecydowało zatem na przesunięcie projektu dokładnie o rok na 2 lipca 2021 roku.

Nową datę premiery zyskała też inna animacja od Universal i Illumination, Sing 2. Ta miała pojawić się w kinach właśnie 2 lipca 2021, ale ustąpiła miejsca Minionkom. Film pojawi się na dużym ekranie zatem 22 grudnia 2021 roku, tym samym wypychając z tego terminu nową wersję musicalu Wicked. Nowa data w tym przypadku nie jest jednak znana.