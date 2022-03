Dual - zwiastun filmu. Karen Gillan kontra... Karen Gillan

fot. materiały prasowe

Dual to nowy thriller science fiction, który podejmuje temat klonowania. Do sieci trafił zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Po otrzymaniu śmiertelnej diagnozy główna bohaterka filmu, Sarah decyduje się na procedurę klonowania, aby złagodzić stratę dla przyjaciół i rodziny. Kiedy dochodzi do nagłego i cudownego powrotu do zdrowia, jej próby wycofania klona z eksploatacji kończą się niepowodzeniem i prowadzą do pojedynku na śmierć i życie. Bohaterka ma rok na przygotowanie się do walki.

Dual - zwiastun filmu

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Karen Gillan, Aaron Paul i Theo James. Film wyreżyserował i napisał Riley Stearns (Sztuka samoobrony).

Dual - premiera filmu w USA 15 kwietnia.

