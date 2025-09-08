Ministranci – zwiastun polskiego filmu. Dzieciaki w walce z Kościołem niczym Robin Hood

fot. Łukasz Bąk

Zwiastun filmu Ministranci zapowiada coś nietypowego w polskim kinie. Widzimy, jak grupa ministrantów zakłada podsłuch w konfesjonale, by znaleźć osoby potrzebujące. Potem, niczym Robin Hood, zabierają bogatym, by pomagać biednym. Ściślej mówiąc, kradną pieniądze z kościelnego sejfu, by wspierać potrzebujących parafian. Robią to bez wiedzy księży. Piotr Domalewski wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusza.

W młodych bohaterów wcielają się Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar oraz bracia Mikołaj i Filip Juszczykowie. W obsadzie są również gwiazdy polskiego kina: Kamila Urzędowska, Tomasz Schuchardt, Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny.

Ministranci - opis fabuły

Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętnością dorosłych i instytucji Kościoła wobec społecznej niesprawiedliwości, postanawia wcielić w życie własny, nietypowy plan moralnej odnowy. Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i swoją interpretację Pisma Świętego, zakładają podsłuch w konfesjonale, by lepiej poznać sekrety sąsiadów. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się samozwańczymi sędziami w swoim osiedlowym świecie — pomagają potrzebującym, a grzesznikom wymierzają kary. Jednak ich misja szybko przeradza się w niebezpieczną grę, a chłopcy, kierując się idealistycznym kodeksem honorowym, balansują na cienkiej granicy między dobrem a złem. Prawdziwe życie blokowiska splata się tu z misją rodem z komiksów o superbohaterach — tylko zamiast peleryn bohaterowie noszą komże.

Ministranci - premiera w kinach 21 listopada 2025 roku. Pierwsze pokazy odbędą się już we wrześniu podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.