Ministranci – zwiastun polskiego filmu. Dzieciaki w walce z Kościołem niczym Robin Hood
Ministranci to nowy film Piotra Domalewskiego, twórcy hitu Cicha noc. Tym razem reżyser porusza temat Kościoła i pieniędzy, a zwiastun zapowiada produkcję nietypową, odważną i intrygującą. Zobaczcie zapowiedź polskiego filmu, o którym może być głośno.
Zwiastun filmu Ministranci zapowiada coś nietypowego w polskim kinie. Widzimy, jak grupa ministrantów zakłada podsłuch w konfesjonale, by znaleźć osoby potrzebujące. Potem, niczym Robin Hood, zabierają bogatym, by pomagać biednym. Ściślej mówiąc, kradną pieniądze z kościelnego sejfu, by wspierać potrzebujących parafian. Robią to bez wiedzy księży. Piotr Domalewski wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusza.
Ministranci – zwiastun
W młodych bohaterów wcielają się Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar oraz bracia Mikołaj i Filip Juszczykowie. W obsadzie są również gwiazdy polskiego kina: Kamila Urzędowska, Tomasz Schuchardt, Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny.
Ministranci - opis fabuły
Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętnością dorosłych i instytucji Kościoła wobec społecznej niesprawiedliwości, postanawia wcielić w życie własny, nietypowy plan moralnej odnowy. Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i swoją interpretację Pisma Świętego, zakładają podsłuch w konfesjonale, by lepiej poznać sekrety sąsiadów. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się samozwańczymi sędziami w swoim osiedlowym świecie — pomagają potrzebującym, a grzesznikom wymierzają kary. Jednak ich misja szybko przeradza się w niebezpieczną grę, a chłopcy, kierując się idealistycznym kodeksem honorowym, balansują na cienkiej granicy między dobrem a złem. Prawdziwe życie blokowiska splata się tu z misją rodem z komiksów o superbohaterach — tylko zamiast peleryn bohaterowie noszą komże.
Ministranci - premiera w kinach 21 listopada 2025 roku. Pierwsze pokazy odbędą się już we wrześniu podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Źródło: Next Film
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 2002, kończy 23 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1990, kończy 35 lat