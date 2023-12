Minx nie zostanie wznowiony? Aktor twierdzi, że szanse na 3. sezon są niewielkie

Fot. HBO Max

Reklama

Minx to serial poruszający kontrowersyjny temat amerykańskiej erotyki lat 70. Przez dwa sezony widzowie śledzili losy założycieli tytułowego magazynu. Mimo wcześniejszego ogłoszenia kontynuacji, serial musiał być ratowany - telewizja Starz przejęła go po nagłym skasowaniu przez HBO Max. Najpewniej miał to w głowie Jake Johnson, mówiąc o niewielkich szansach na powstanie 3. sezonu.

Minx nie doczeka się wznowienia?

Johnson odgrywa postać Douga, niskobudżetowego wydawcy magazynu. Podczas rozmowy z Deadline, aktor przyznał, że nie zna ostatecznej decyzji.

- Jednak patrząc na to, że sam obciąłem się na krótko, nie oczekuję wznowienia.

Nie powstrzymał się także od komentarza na temat ratowania Minx przez Starz, określając działanie HBO jako "brutalne". Johnson przyznał także, że strajk aktorów dodatkowo pogrążył ten serial. Z tego powodu, wątpi w ewentualne wznowienie.

- Naprawdę kocham obsadę, ekipę i scenarzystów. To była wspaniała grupa, ale sam nie wiem.

Minx: sezon 2. - fabuła

Drugi sezon przynosi znaczące zmiany, gdy Doug (Johnson) i Joyce (Ophelia Lovibond) sprzedają Bottom Dollar emerytowanemu magnatowi żeglugowemu, co prowadzi do nowego komercyjnego sukcesu Minx. Wraz z pojawieniem się nowego przywództwa, Doug zmaga się z utrzymaniem kontroli nad Bottom Dollar. Joyce, wspinając się na kolejne szczeble gwiazdorskiej kariery, zaczyna oddalać się od swoich fundamentalnych przekonań.

Gdy odmieńcy z Bottom Dollar zostają wepchnięci do mainstreamu, stają w obliczu introspekcji i zaczynają kwestionować swoją ewoluującą tożsamość oraz prawdziwe pragnienia pośród nowo odkrytego triumfu.