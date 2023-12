Reżim - zwiastun miniserialu HBO. Kate Winslet jako dyktatorka

fot. materiały prasowe

Reklama

Reżim to 6-odcinkowy miniserial HBO, za który odpowiadają Will Tracy i Frank Rich, czyli duet do tej pory znany z pracy przy dobrze ocenianej Sukcesji. Za kamerą stoi doceniany, nagradzany i uznany Stephen Frears, który był nominowany do Oscara za film Królowa. Drugą reżyserką serialu jest Jessica Hobbs, która zdobyła Emmy za pracę przy serialu The Crown. Główną rolę dyktatorki gra Kate Winslet, która wcześniej współpracowała z HBO przy dobrze ocenianym serialu Mare z Easttown.

Reżim - zwiastun

W obsadzie są Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton, Hugh Grant, Danny Webb, David Bamber, Henry Goodman, Stanley Townsend, Louie Mynett, Rory Keenan, Karl Markovics oraz

Pippa Haywood.

Reżim - o czym jest miniserial?

Historia rozgrywa się na przestrzeni roku we współczesnym europejskim kraju, w którym panuje reżim dyktatorki. W tym czasie powoli zaczyna się on rozpadać.

Reżim - premiera 3 marca 2024 roku w HBO Max.