Misja Stone – nowe zdjęcie z planu. Gal Gadot jako agentka w dzikim ujęciu na tle ściany ognia

fot. Netflix

Heart of Stone to zbliżająca się produkcja reżyserii Toma Harpera. W główną postać wciela się odtwórczyni Wonder Woman - Gal Gadot. Film jest thrillerem szpiegowskim Netflixa, który ma stanowić odpowiedź na męskie kino akcji takie jak filmy o Jamesie Bondzie czy Mission: Impossible. O tym zapewnia sama aktorka, której zależało, aby wprowadzić na wielki ekran nieoderwaną od rzeczywistości żeńską postać. W rozmowie z Empire wyznała, że:

Zdałam sobie sprawę, że istnieje publiczność dla kobiecej bohaterki akcji. Dorastałam oglądając Bonda, Mission: Impossible i Bourne'a. Chciałam stworzyć naprawdę silny, kobiecy film akcji, który jest dla wszystkich, a nie męską historię, która była już wielokrotnie przerabiana.

Misja Stone - zdjęcie

Choć Gadot zapewnia, że agentka Rachel Stone nie jest amazońską wojowniczką, ale bohaterką mającą powiązania z rzeczywistością, najświeższe spojrzenie na film pokazuje, że możemy spodziewać się dzikich sekwencji akcji.

Misja Stone

Aktorka przyznała, że choć ujęcie wygląda widowiskowo, cała scena miała być jeszcze mocniejsza.

Scena była jeszcze bardziej szalona, bo miała się dziać na większej wysokości. Ale zagłębiliśmy się w różne aspekty i zmniejszyliśmy jej rozmach tak, aby mógł to zrobić człowiek. To było coś, co chciałam naprawdę dopracować, by pokazać, że sceny w filmie mogły być zrobione przez ludzi.

Film Misja Stone pojawi się w serwisie Netflix 11 sierpnia.