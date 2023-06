Dobry omen – zwiastun 2. sezonu. Kiedy premiera?

Fot. Materiały prasowe

Dobry omen powraca, a wraz z nim historie niecodziennego duetu złożonego z anioła i demona. Serial powstał w oparciu o książkę Neila Gaimana i nieżyjącego już Terry'ego Pratchetta i był określany mianem produkcji limitowanej z zamkniętą historią. Choć Dobry omen okazał się hitem, niewielu spodziewało się decyzji o kontynuacji. Zwłaszcza że 6 odcinków obejmowało całość wydarzeń z książki. Twórcy podjęli jednak decyzję o kolejnym sezonie, tłumacząc, że Gaiman powróci jako scenarzysta i wykorzysta pomysły z nieznanej kontynuacji, którą on i Pratchett wymyślili razem.

Dobry omen – zwiastun 2. sezonu

Zapoznajcie się z pierwszym spojrzeniem na nowy sezon.

Dobry omen - fabuła

Fabuła serialu koncentruje się na prymitywnym aniele Aziraphale i bezczelnym demonie Crowleyu, którzy zaprzyjaźniają się za kulisami, a ostatecznie muszą współpracować i przeciwstawić się swoim przełożonym w Niebie i Piekle, aby powstrzymać świat przed nadejściem końca. O szczegółach fabuły nadchodzącego 2. sezonu wciąż niewiele wiadomo, choć wiemy, że punktem wyjścia jest ucieczka z nieba Archanioła Gabriela.

Dobry Omen 2

A tak pisaliśmy w naszej relacji z NYCC 2022 o tym, co wówczas mówiono o 2. sezonie:

Gaiman nie chciał zdradzić za dużo, jeśli chodzi o samą fabułę drugiego sezonu, ale podzielił się z obecnymi fanami kilkoma informacjami. Dowiedzieliśmy się, że pomysł, który został przekuty w scenariusz nie jest tym samym, o którym kiedyś dyskutował z Terrym Pratchettem. Jest to historia, którą wymyślił podczas pandemii. Nie rozpoczął jednak prac nad nią bez „błogosławieństwa” od Roba Wilkinsa, asystenta i obecnie opiekuna twórczości Pratchetta. I nie zrobił tego, bo musiał, ale czuł, że tak po prostu trzeba. Zwłaszcza że protoplastami głównych postaci w Dobrym Omenie był on i Terry. Jeśli zastanawiacie się, kto jest kim, to podpowiem, byście zobaczyli dawne wspólne zdjęcia Gaimana i Pratchetta. Ten ostatni nigdy nie nosił białych marynarek, ale zawsze na zdjęciach z kolegą właśnie taką zakładał. Wszystko po to, by nikt nie miał jakichkolwiek wątpliwości, kto jest aniołem, a kto diabłem w tym pisarskim związku. Podobno zarówno Rob, jak i przedstawiciele Amazona byli zachwyceni pomysłem ma kontynuację.

Premiera 2. sezonu Dobry omen przypada na 28 lipca 2023 roku.