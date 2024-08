Tych X-Menów lubimy najbardziej. Ranking naszych ulubionych mutantów Marvela. Którzy z nich trafią do MCU?

Marvel

Drużyna X-Men przeszła przez lata wiele zmian. Początkowo zespół składał się z niedużej grupy mutantów pod przewodnictwem profesora Xaviera. Przez długi czas trzon X-Men stanowili Cyclops, Jean Grey, Angel, Beast i Iceman. Pierwsza znacząca zmiana nastąpiła w 1975 roku, kiedy to klasyczni członkowie zostali uwięzieni na wyspie Krakoa. Aby uratować uczniów, profesor Xavier zrekrutował nowych bohaterów, w tym Wolverine'a, Storm i Nightcrawlera. W kolejnych latach skład X-Men zmieniał się wielokrotnie, a wielu herosów przychodziło i odchodziło. W pewnym momencie oryginalna szóstka stworzyła własny zespół – X-Factor, ale ostatecznie go opuścili i wrócili pod skrzydła Xaviera. Drużyna była również wzmacniana przez mutantów z zaprzyjaźnionych zespołów, takich jak New Mutants czy X-Force.

Zapewne wielu z Was zastanawia się czy Deadpool był kiedyś X-Menem. Odpowiedź brzmi nie. Choć Pyskaty najemnik wielokrotnie próbował dołączyć do zespołu, nigdy nie stał się stałym członkiem. Mimo jego wysiłków, nikt nie kwapił się, by otworzyć mu drzwi akademii Xaviera na oścież. Ciekawe, dlaczego.

Na poniższej liście nie znajdziecie wszystkich mutantów, którzy kiedykolwiek w komiksach byli częścią drużyny. Skupiliśmy się na tych odgrywających kluczowe role w realizacji wizji Xaviera. Ich losy na stałe wpisały się w mitologię X-Men. Są to postacie z bogatymi charakterami, interesującą przeszłością i unikalnymi mocami. Większość z nich pozostała w drużynie przez dłuższy czas. Wielu potężnych mutantów pełniło funkcję tymczasowych członków zespołu, a w zestawieniu znajdują się ci, którzy związali z X-Men swoje życie. Są to bohaterowie z różnych wydawnictw komiksowych, często niezależnych od głównej linii fabularnej. Pominęliśmy filmy i seriale: na nie przyjdzie czas. Ranking jest subiektywny, oparty na sympatii, a na jego szczycie znajdują się bohaterowie, którzy budzą najwięcej pozytywnych emocji, lub są po prostu interesujący.

Ranking najlepszych członków X-Men

37. Sync - Zaczynał w Generation X razem z innymi młodymi mutantami. Później dołączył do X-Men, choć jego staż nie był zbyt długi. Synch ma zdolność „synchronizowania” się z innymi mutantami, co pozwala mu tymczasowo kopiować ich moce. Co ważne, jego wersja mocy często jest bardziej efektywna lub potężniejsza niż oryginał, dzięki jego naturalnym zdolnościom do adaptacji.

50. Azazel - Jeden z najstarszych mutantów. Ojciec Nightclawlera i kochanek Mistique. Swojego czasu ubiegał się nawet o miano władcy piekieł.

