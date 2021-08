Mission: Impossible 7 - pokazano pierwszy materiał z filmu. Tom Cruise i jego wyczyn kaskaderski

fot. materiały prasowe

Na wydarzeniu CinemaCon w Las Vegas odbył się panel Paramount Pictures. Promowano na nim między innymi widowisko Mission: Impossible 7. Na spotkaniu pokazano pierwszy materiał z filmu. Skupiał się on na najniebezpieczniejszym jak do tej pory wyczynie kaskaderskim gwiazdy serii, Toma Cruise'a. Polegał on na jeździe motocyklem na rampie i wyskoczenie nim w przepaść, by potem otworzyć spadochron. Z materiału można było dowiedzieć się, że aktor przygotowywał się do tej sceny ponad rok, przeszedł szkolenie ze skydivingu, wykonując 500 skoków oraz... 13 tysięcy skoków motocyklem. Wyczyn wykonano pierwszego dnia głównych zdjęć. Reżyser produkcji, Christopher McQuarrie na końcu materiału stwierdził, że jedyną rzeczą, która przeraża go bardziej od tego popisu jest to, co przygotowali w Mission: Impossible 8.

Mission: Impossible 7

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. W obsadzie oprócz Cruise'a znajdują się Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Shea Whigham, Pom Klementieff i Esai Morales.

Mission: Impossible 7 - premiera filmu w USA została zaplanowana na 27 maja 2022 roku.