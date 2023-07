Mission Impossible 7 - rozważano odmłodzenie Julii Roberts? Reżyser opowiada o pomyśle

Niedawno Christopher McQuarrie wspominał, że rozważano odmłodzenie Toma Cruise'a w Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1, po to by wykorzystać wizerunek młodego bohatera w scenie retrospekcji.

Teraz w podcaście Empire Spoiler Special wyjawił, że przez chwilę zastanawiano się nad odmłodzeniem Julii Roberts. Miałaby grać krótką rolę, młodszej siebie, kochanki agenta Ethana Hunta (Tom Cruise), a akcja toczyłaby się w 1989 roku.

Pomysł na pojawienie się Julii Roberts nie był przypadkowy. McQuarrie wyjaśnił dlaczego wziął pod uwagę właśnie tę aktorkę.

Pomyślałem "OK, gdybym robił tę sekwencję, byłby to Tom, powiedzmy, w 1989 roku. To byłaby „Mission: Impossible” Tony'ego Scotta. To on wyreżyserowałby ten film przed Brianem De Palmą w tamtej epoce” – powiedział McQuarrie w podcaście.

Przyjrzeliśmy się filmowi Szybki jak błyskawica i spojrzeliśmy na jego styl, i zaczęliśmy się zastanawiać, jak by to wyglądało, gdyby Tony Scott to nakręcił i kto by tam był? Spojrzałem wstecz na to, która aktorka wtedy zaczynała, kto był przełomową gwiazdą w 1989 roku? Zaraz potem analizowaliśmy Mystic Pizza, a ja na to: „O mój Boże. Julia Roberts, jeszcze przed Pretty Woman, jako ta młoda kobieta - mówił reżyser.