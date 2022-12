Mission: Impossible 7 będzie mieć największy popis kaskaderski w historii. To wideo go pokazuje

fot. materiały prasowe

Każda część serii przygód Ethana Hunta podwyższa poprzeczkę w realizacji niezwykłych i zadziwiających popisów kaskaderskich, w których sam Tom Cruise występuje. Tak też będzie w Mission: Impossible 7, czyli Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1. Do sieci trafiło 9 minutowe wideo o kulisach tego, co sami twórcy nazwali największym popisem kaskaderskim w historii kina. Można zobaczyć, co tutaj przygotowali.

W obsadzie są także Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson., Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes i Henry Czerny. W obsadzie znajduje się także polski aktor Marcin Dorociński, który ma większą rolę rozpisaną na dwie części serii.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One - premiera 14 lipca 2023 roku.