Tom Cruise składa życzenia świąteczne w swoim stylu. Wyskakuje z samolotu i mówi do fanów [WIDEO]

fot. materiały prasowe

Tom Cruise kocha sceny kaskaderskie i zawsze sam w nich gra. Zawsze przekracza jakieś granice i zaskakuje, bo zawsze jego popisy kaskaderskie to coś, czego nikt wcześniej w kinie nie próbował. Stają się one wyjątkiem i przykładem na to, jak dostarczać rozrywkę. Cruise nawet nagrywając podziękowania i życzenia świąteczne dla fanów pokazuje, że zdumiewające popisy są dla niego jak wyjście po bułki do sklepu.

Tom Cruise - życzenia świąteczne

Popis kaskaderski został nagrany w trakcie prac nad Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 2, do którego zdjęcia zostały zakończone kilka dni temu. W wideo nawet pojawia się reżyser i scenarzysta widowiska Christopher McQuarrie.

Wideo promocyjne zostało pokazane w telewizji CBS podczas meczu ligi NFL. Pretekstem jest nadchodząca premiera widowiska w amerykańskiej platformie streamingowej Paramount+.

Mission: Impossible Dead Reckoning - premiera części 1 odbędzie się w 2023 roku, a część 2 pojawi tylko na ekranach kin w 2024 roku. Jedną z ról w obu częściach gra polski aktor Marcin Dorociński.