Mission: Impossible 7 - Tom Cruise skacze z urwiska na motocyklu [ZDJĘCIE]

Fot. Materiały prasowe

Empire opublikowało nowe zdjęcie z Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1, czyli Mission: Impossible 7. Widać na nim Toma Cruise'a, gwiazdę widowiska, który zjeżdża na motocyklu z urwiska, by - jak wiemy ze zwiastuna - puścić pojazd w locie i wylądować na ziemi. Możecie zobaczyć zdjęcie poniżej.

Co ciekawe, jak informuje Empire, Tom Cruise wykonał ten niesamowity wyczyn kaskaderski już pierwszego dnia na planie zdjęciowym! Reżyser, Christopher McQuarrie, jak i sam aktor, wolą kręcić sceny akcji jako pierwsze, a dopiero później wątki obyczajowe.

Mission: Impossible 7 - Tom Cruise skacze z urwiska na motocyklu

Jak wyjaśnił McQuarrie w rozmowie z Empire:

Kręcąc to pierwszego dnia, zyskaliśmy mnóstwo czasu, by zrozumieć, jakie były motywy Ethana. Gdybyśmy próbowali zrobić to w tradycyjny sposób, to by nie wyszło, ponieważ ten projekt jest jak żywe, oddychające stworzenie.

Pom Klementieff i Vanessa Kirby, które są częścią obsady, także przyznały, że podczas kręcenia Mission Impossible 7 cały czas manewrowali pomiędzy początkiem a końcem filmu, robiąc dokrętki czy wracając do starych scen, by mieć pewność, że będzie to najlepsza możliwa wersja.