Mission: Impossible 7 - Tom Cruise biegnie na pierwszym, oficjalnym zdjęciu z filmu

fot. materiały prasowe

Film Mission: Impossible 7 to kolejna część bardzo popularnej serii widowisk kina akcji o przygodach agenta Ethana Hunta. Do tej pory tak naprawdę nie otrzymaliśmy żadnych materiałów promocyjnych produkcji, oprócz zdjęć i wideo z planu. Teraz to się zmieniło. Reżyser widowiska, Christopher McQuarrie zamieścił w sieci pierwsze, oficjalne zdjęcie z filmu przedstawiające biegnącego Hunta w jednej z sekwencji z projektu. Możecie je zobaczyć poniżej.

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. Na pewno Ethan Hunt i jego zespół po raz kolejny ruszą na misję niemożliwą, której celem będzie uratowanie świata.

W obsadzie produkcji znajdują się znani z poprzednich części cyklu Tom Cruise jako Ethan Hunt, Rebbeca Ferguson jako Ilsa Faust, Simon Pegg jako Benji Dunn oraz Ving Rhames jako Luther Stickell. Wśród nowych nazwisk znajdują się Hayley Atwell, Esai Morales, Pom Klementieff i Shea Whigham.

Mission: Impossible 7 - premiera filmu w USA 19 listopada 2021 roku.