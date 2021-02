Mission: Impossible 7 i Ciche miejsce 2 trafią szybciej na Paramount+. Nie czas umierać wcześniej w Wielkiej Brytanii

fot. materiały prasowe

Mission: Impossible 7 i Ciche miejsce 2 to jedne z bardziej oczekiwanych filmów tego roku. Okazuje się, że użytkownicy wychodzącej 4 marca platformy Paramount+ będą mogli obejrzeć te produkcje bardzo szybko po ich kinowej premierze. Otóż Mission: Impossible 7, które zadebiutuje w USA 19 listopada i Ciche miejsce 2, które wyjdzie w tym kraju 17 września, pojawią się w bibliotece serwisu już 45 dni po swojej kinowej premierze. Dla przypomnienia zwykle trzymano się 90-dniowego okresu dystrybucyjnego. Jednak pandemia zmieniła sposób postrzegania tego sposobu przez Paramount.

Natomiast Nie czas umierać, czyli 25. film o przygodach Jamesa Bonda trafi do kin w Wielkiej Brytanii tydzień wcześniej niż w USA, czyli 30 września. Dla przypomnienia premiera widowiska w Polsce została zaplanowana na 20 listopada.

materiały prasowe

Paramount Pictures, za pośrednictwem Paramount Players, będzie dostarczać od trzech do czterech tytułów fabularnych rocznie bezpośrednio do usługi Paramount +. Pierwsze tytuły, które podlegają pod ten system to najnowsza odsłona popularnej serii horrorów Paranormal Activity, nowy film oparty na bestsellerowej powieści Stephena Kinga Smętarz dla zwierzaków oraz produkcja The In Between, która opowiada o dziewczynie, która przeżywa wypadek samochodowy, w którym ginie jej chłopak. W pewnym momencie bohaterka zaczyna sądzić, że jej ukochany próbuje porozumieć się z nią z zaświatów.



Dyrektor generalny Paramount Pictures, Jim Gianopulos stwierdził, że wierzy, że po powrocie do normalności widzowie tłumnie pójdą do kin. Jednak wielu z nich widzi streaming jako interesującą alternatywę. Gianopulos stwierdził, że strategia Paramount uwzględnia jedno i drugie.