Pierwsze zdjęcia z serialu Młode gliny. Kiedy premiera kryminału?

TVN zapowiedział nowy, codzienny serial kryminalny zatytułowany Młode gliny. Podzielono się opisem fabuły, nazwiskami w obsadzie, a także pierwszymi zdjęciami z produkcji.

Za serial jest odpowiedzialny Tomasz Matuszczak oraz Lukasz Lukasik - obaj są reżyserami. W pokoju scenarzystów usiadły za to Magdalena Kuźnik-Czwojda oraz Ewelina Chyrzyńska. Premiera jest zaplanowana na 2026 rok. Co ważne - każdy odcinek to osobna, nowa sprawa kryminalna, której podejmą się główni bohaterowie.

Oto pierwsze zdjęcia z serialu:

Młode gliny - opis fabuły, obsada

Fabuła produkcji opowiada o młodym pokoleniu policjantów z podwarszawskiej komendy, którzy mierzą się z realiami swojej pracy. Codzienna służba to przecież nie tylko pogoń za przestępcami. To nieustanna walka z biurokracją, absurdami systemu i wymagającymi przełożonymi. Jak bohaterowie poradzą sobie w zderzeniu z policyjną rzeczywistością?

W obsadzie serialu znajduje się: Wiktoria Gąsiewska, Bartosz Obuchowicz, Anna Dereszowska, Zofia Zborowska-Wrona, Aleksandra Domańska, Robert Koszucki, Dominika Kryszczyńska, Marcel Opaliński, Mayu Gralińska-Sakai, Henryk Simon, Katarzyna Gałązka, Michał Węgrzyński, Wiktoria Gąsiewska, Bartosz Obuchowicz.