Pierwsze zdjęcia z serialu Młode gliny. Kiedy premiera kryminału?
W sieci pojawiły się pierwsze materiały z nowego serialu kryminalnego produkowanego przez stację TVN. Oto Młode gliny i wszystko, co trzeba wiedzieć o tej produkcji. Mamy też pierwsze zdjęcia.
TVN zapowiedział nowy, codzienny serial kryminalny zatytułowany Młode gliny. Podzielono się opisem fabuły, nazwiskami w obsadzie, a także pierwszymi zdjęciami z produkcji.
Za serial jest odpowiedzialny Tomasz Matuszczak oraz Lukasz Lukasik - obaj są reżyserami. W pokoju scenarzystów usiadły za to Magdalena Kuźnik-Czwojda oraz Ewelina Chyrzyńska. Premiera jest zaplanowana na 2026 rok. Co ważne - każdy odcinek to osobna, nowa sprawa kryminalna, której podejmą się główni bohaterowie.
Oto pierwsze zdjęcia z serialu:
Młode gliny - opis fabuły, obsada
Fabuła produkcji opowiada o młodym pokoleniu policjantów z podwarszawskiej komendy, którzy mierzą się z realiami swojej pracy. Codzienna służba to przecież nie tylko pogoń za przestępcami. To nieustanna walka z biurokracją, absurdami systemu i wymagającymi przełożonymi. Jak bohaterowie poradzą sobie w zderzeniu z policyjną rzeczywistością?
W obsadzie serialu znajduje się: Wiktoria Gąsiewska, Bartosz Obuchowicz, Anna Dereszowska, Zofia Zborowska-Wrona, Aleksandra Domańska, Robert Koszucki, Dominika Kryszczyńska, Marcel Opaliński, Mayu Gralińska-Sakai, Henryk Simon, Katarzyna Gałązka, Michał Węgrzyński, Wiktoria Gąsiewska, Bartosz Obuchowicz.
Źródło: wbdpoland.pl
