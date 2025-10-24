placeholder
Pierwsze zdjęcia z serialu Młode gliny. Kiedy premiera kryminału?

W sieci pojawiły się pierwsze materiały z nowego serialu kryminalnego produkowanego przez stację TVN. Oto Młode gliny i wszystko, co trzeba wiedzieć o tej produkcji. Mamy też pierwsze zdjęcia.
Młode gliny - zdjęcia fot. materiały prasowe
TVN zapowiedział nowy, codzienny serial kryminalny zatytułowany Młode gliny. Podzielono się opisem fabuły, nazwiskami w obsadzie, a także pierwszymi zdjęciami z produkcji.

10 najchętniej oglądanych filmów i seriali w streamingu. Superman leci w górę!

Za serial jest odpowiedzialny Tomasz Matuszczak oraz Lukasz Lukasik - obaj są reżyserami. W pokoju scenarzystów usiadły za to Magdalena Kuźnik-Czwojda oraz Ewelina Chyrzyńska. Premiera jest zaplanowana na 2026 rok. Co ważne - każdy odcinek to osobna, nowa sprawa kryminalna, której podejmą się główni bohaterowie.

Oto pierwsze zdjęcia z serialu:

Młode gliny - zdjęcia

Młode gliny - zdjęcia
fot. materiały prasowe
Młode gliny - opis fabuły, obsada

Fabuła produkcji opowiada o młodym pokoleniu policjantów z podwarszawskiej komendy, którzy mierzą się z realiami swojej pracy. Codzienna służba to przecież nie tylko pogoń za przestępcami. To nieustanna walka z biurokracją, absurdami systemu i wymagającymi przełożonymi. Jak bohaterowie poradzą sobie w zderzeniu z policyjną rzeczywistością?

W obsadzie serialu znajduje się: Wiktoria Gąsiewska, Bartosz Obuchowicz, Anna Dereszowska, Zofia Zborowska-Wrona, Aleksandra Domańska, Robert Koszucki, Dominika Kryszczyńska, Marcel Opaliński, Mayu Gralińska-Sakai, Henryk Simon, Katarzyna Gałązka, Michał Węgrzyński, Wiktoria Gąsiewska, Bartosz Obuchowicz.

Źródło: wbdpoland.pl

