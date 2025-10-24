placeholder
10 najchętniej oglądanych filmów i seriali w streamingu. Superman leci w górę!

The Hollywood Reporter opublikowało raport Nielsena wyłaniający dziesięć najchętniej oglądanych filmów i seriali w streamingu. Dodaliśmy również listę, która zawiera je razem. Co najchętniej oglądają internauci? Sprawdźcie sami.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
superman 
nielsen statystyki filmy seriale
Materiał promujący film Superman fot. materiały prasowe
The Hollywood Reporter ujawnił, które filmy i seriale były najchętniej oglądane w dniach 16-23 października 2025 roku. Miejsca w rankingu pozycjonowane były na podstawie ilości minut, które widownia przeznaczyła na ich obejrzenie. Te podano w milionach.

Od Króla Lwa do Gwiezdnych Wojen. Aaron Pierre zapowiada Star Wars: Starfighter

Nie ma zaskoczenia jeśli chodzi o lidera. Według danych Nielsena na 1. miejscu rządzi i dzieli animacja, która podbiła Netflixa, a zatem K-popowe łowczyni demonów. Ciekawy jest z kolei fakt, iż Supermanowi w reżyserii Jamesa Gunna udało się wskoczyć na 2. miejsce, wcześniej zajmując czwartą lokatę. Oznacza to, że popularność nowej wersji Człowieka ze stali nie słabnie, a jego premiera w HBO Max miała miejsce ponad miesiąc temu, konkretnie 19 września 2025 roku.

Oto lista dziesięciu najchętniej oglądanych filmów w streamingu wg Nielsena:

Na liście może - ale wcale nie musi - dziwić obecność Shreka 2, a zatem animacji sprzed dwóch dekad. To tylko pokazuje, jak bardzo jest ona ikoniczna i kochana przez kolejne pokolenia. Ogier z bagien nie boi się wcale upływu czasu. Z kolei wynik Supermana może cieszyć Jamesa Gunna - niedawno pojawiły się doniesienia, że film nadal nie zarobił na siebie po kinowej premierze i pojawieniu w serwisach VOD. Wówczas powiedziano jednak, że może się to zmienić za pośrednictwem HBO Max. Patrząc na popularność tej produkcji, to bardzo możliwe, że tak się właśnie stało.

Oto lista dziesięciu najchętniej oglądanych seriali w streamingu wg Nielsena:

Najpopularniejsze filmy i seriale tygodnia wg Nielsena

Przedstawiamy Wam również listę zbiorczą, która zawiera najchętniej oglądane filmy oraz seriale. Jak się prezentuje?

10. Prawo i porządek - 643 mln minut

10. Prawo i porządek - 643 mln minut
fot. Hulu / Peacock
Źródło: hollywoodreporter.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
superman 
nielsen statystyki filmy seriale
