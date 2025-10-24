10 najchętniej oglądanych filmów i seriali w streamingu. Superman leci w górę!
The Hollywood Reporter opublikowało raport Nielsena wyłaniający dziesięć najchętniej oglądanych filmów i seriali w streamingu. Dodaliśmy również listę, która zawiera je razem. Co najchętniej oglądają internauci? Sprawdźcie sami.
The Hollywood Reporter ujawnił, które filmy i seriale były najchętniej oglądane w dniach 16-23 października 2025 roku. Miejsca w rankingu pozycjonowane były na podstawie ilości minut, które widownia przeznaczyła na ich obejrzenie. Te podano w milionach.
Od Króla Lwa do Gwiezdnych Wojen. Aaron Pierre zapowiada Star Wars: Starfighter
Nie ma zaskoczenia jeśli chodzi o lidera. Według danych Nielsena na 1. miejscu rządzi i dzieli animacja, która podbiła Netflixa, a zatem K-popowe łowczyni demonów. Ciekawy jest z kolei fakt, iż Supermanowi w reżyserii Jamesa Gunna udało się wskoczyć na 2. miejsce, wcześniej zajmując czwartą lokatę. Oznacza to, że popularność nowej wersji Człowieka ze stali nie słabnie, a jego premiera w HBO Max miała miejsce ponad miesiąc temu, konkretnie 19 września 2025 roku.
Oto lista dziesięciu najchętniej oglądanych filmów w streamingu wg Nielsena:
- K-popowe łowczynie demonów - 746 mln minut
- Superman - 569 mln
- Elio - 350 mln
- 28 lat później - 324 mln
- Rut i Boaz - 321 mln
- San Andreas - 290 mln
- Lodowy szlak: Zemsta - 234 mln
- Nie ten Paryż - 234 mln
- Lilo i Stitch - 157 mln
- Shrek 2 - 148 mln
Na liście może - ale wcale nie musi - dziwić obecność Shreka 2, a zatem animacji sprzed dwóch dekad. To tylko pokazuje, jak bardzo jest ona ikoniczna i kochana przez kolejne pokolenia. Ogier z bagien nie boi się wcale upływu czasu. Z kolei wynik Supermana może cieszyć Jamesa Gunna - niedawno pojawiły się doniesienia, że film nadal nie zarobił na siebie po kinowej premierze i pojawieniu w serwisach VOD. Wówczas powiedziano jednak, że może się to zmienić za pośrednictwem HBO Max. Patrząc na popularność tej produkcji, to bardzo możliwe, że tak się właśnie stało.
Oto lista dziesięciu najchętniej oglądanych seriali w streamingu wg Nielsena:
- Black Rabbit - 1.26 mld minut/8 odcinków
- Na marginesie - 846 mln minut/8 odcinków
- Wednesday - 698 mln minut/16 odcinków
- Ród Guinnessów - 526 mln minut/8 odcinków
- Tyler Perry's Beauty in Black - 517 mln minut/24 odcinki
- Wielkie brytyjskie wypieki - 516 mln minut/109 odcinków
- Billionaires' Bunker - 477 mln minut/8 odcinków
- The Morning Show - 458 mln minut/32 odcinki
- Tulsa King - 452 mln minut/21 odcinków
- Bon appétit, Wasza Wysokość - 428 mln minut/11 odcinków
Najpopularniejsze filmy i seriale tygodnia wg Nielsena
Przedstawiamy Wam również listę zbiorczą, która zawiera najchętniej oglądane filmy oraz seriale. Jak się prezentuje?
Źródło: hollywoodreporter.com
