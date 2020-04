Młodzi i Film - Koszaliński festiwal z nowym terminem

Cały świat zmaga się z epidemią koronawirusa, co odciska piętno także na wydarzeniach kulturowych i branży filmowej. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" jest kolejnym wydarzeniem, które musi zmienić swój termin. Pierwotnie miał być to czerwiec, ale organizatorzy poinformowali w specjalnym oświadczeniu, że dołożą wszelkich starań, aby festiwal zorganizować na początku września.

Festiwal raczy koszalińską publiczność spotkaniami z młodymi twórcami oraz prezentuje fabularne debiuty filmowców. Organizatorzy mają nadzieję, że uda się to powtórzyć w tym roku. Oto fragment oświadczenia:

Organizatorzy: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Prezydent Miasta i Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich poczynią wszelkie starania aby – jeśli z powodów sanitarnych będzie to możliwe – przenieść nasz Festiwal na termin wrześniowy od 01.09 do 05.09.2020. Tegoroczna edycja będzie skromniejsza, dostosowana do realiów i wymogów bezpieczeństwa. Bo bezpieczeństwo naszych widzów, twórców i kinomanów jest dla nas najważniejsze. Bacznie więc obserwujemy i będziemy dalej obserwować sytuację epidemiczną w naszym kraju, mając nadzieję, że 1 września 2020 będziemy mogli spotkać się w Koszalinie na Święcie Młodego Polskiego Kina!

Sytuacja z pandemią koronawirusa jest dynamiczna, zatem wypada mieć podobną nadzieję do tej, którą wyrażają organizatorzy festiwalu. Oby do września sytuacja była na tyle unormowana, że ta oraz inne wydarzenia kulturowe będą mogły mieć miejsce i będzie to bezpieczne.