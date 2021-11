Marvel - Hulk dostał biomechaniczny, potężny pancerz. Avengers w strachu; Hulkbuster rozerwany!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wypuścił w USA zeszyt Hulk #1, pierwszą odsłonę zupełnie nowej serii ze scenariuszem Donny'ego Catesa i rysunkami Ryana Ottleya. Poprzeczka została zawieszona naprawdę wysoko: cykl wchodzi bowiem na amerykański rynek jako następca genialnego Nieśmiertelnego Hulka. Ze Stanów Zjednoczonych już teraz płyną jednak głosy, że autorzy nie tylko stanęli na wysokości zadania, ale i rozpoczęli opowieść, która ma szansę zapisać się złotymi zgłoskami w komiksowej historii Zielonego Goliata.

Niezwykle istotne jest to, że Hulk zyskał biomechaniczny, połączony z jego ciałem pancerz zbudowany z technologii wykorzystywanej przez złowrogą organizację A.I.M. - co więcej, Bruce Banner stworzył specjalny pałac pamięci, za pomocą którego kontroluje on w pełni Zielonego Goliata. To właśnie dlatego w sieci porównuje się protagonistę ze... statkiem kosmicznym, którym zarządza sam Banner. Pokazane w zapowiedzi komiksu pomieszczenie służące do tej kontroli jest de facto fragmentem umysłu herosa.

Taki obrót spraw sprawił, że moc Hulka wzrosła w sposób niewyobrażalny. Dość powiedzieć, że w nowym pancerzu udał się on do zbrojowni Iron Mana - ten ostatni próbował powstrzymać napastnika przy pomocy Hulkbustera. W trakcie rozpisanej na kilka stron zeszytu walki napędzany gniewem Zielony Goliat zdołał nawet przetrwać atak zbudowanych z nanotechnologii odłamków adamantium, by później rozerwać Hulkbustera na strzępy.

Avengers w chwili obecnej są przerażeni potęgą ich niegdysiejszego sojusznika. Doktor Strange nie wie, w jaki sposób Banner zdołał przejąć ostateczną kontrolę nad Hulkiem - Najwyższy Mag wyjawił jedynie, iż osobowość Bruce'a została teraz podzielona na trzy części.

Oto plansze z komiksu:

Hulk #1 - plansze

Warto dodać, że ten sam komiks ujawnia, iż Tony Stark faktycznie buduje niezwykle potężną zbroję, która docelowo ma pomóc w walce z największymi zagrożeniami - do jej powstania herosa zainspirował atak Knulla.