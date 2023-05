Model Builder bez Wiedźmina? CD Projekt wypowiedział umowę twórcom gry

fot. Moonlit

Model Builder to produkcja studia Moonlit, w której, jak nietrudno się domyślić, gracze mogą oddać się składaniu wirtualnych modeli. W 2022 roku gra doczekała się płatnego DLC, które wprowadzało do niej modele z gier Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz Cyberpunk 2077, a zainteresowani mogli złożyć między innymi cyfrowe figurki przedstawiające Geralta z Rivii, Ciri czy Johnny'ego Silverhanda. Wygląda jednak na to, że wkrótce mogą one zostać usunięte.

Model Builder

Jak informuje serwis Stockwatch, CD Projekt wysłał deweloperom z Moonlit informację o wypowiedzeniu umowy licencyjnej, którą zawarto 28 lipca 2022 roku. Na taki krok zdecydowano się z uwagi na nieprawidłowości w raporcie dotyczącym sprzedaży dodatku.

Wypowiedzenie umowy zostało złożone ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na rażące w ocenie CDP naruszenie umowy przez spółkę, pomimo uprzedniego wezwania. Zgodnie z pozyskaną przez spółkę informacją wypowiedzenie związane jest z naruszeniem polegającym na braku skorygowania przez byłego prezesa zarządu Jakuba Rozenka błędów w raporcie sprzedażowym dotyczącym sprzedaży DLC za okres IV kwartału 2022 r. – czytamy w komunikacie.

CD Projekt domaga się zaprzestania sprzedaży zarówno gry, jak i rozszerzenia z wirtualnymi modelami z ich produkcji.

Jednocześnie spółka wskazuje, iż żądanie zaprzestania dalszego oferowania gry jest bezzasadne, z uwagi na nieposiadanie przez spółkę żadnych praw do gry ‚Model Builder’ i nie oferuje sprzedaży egzemplarzy tej gry. Ponadto DLC był sprzedawany osobno i jego wycofanie ze sprzedaży nie mogłoby mieć żadnego wpływu na wycofanie ze sprzedaży gry "Model Builder".

Na ten moment nie wiadomo, jaki los spotka grę Model Builder. Jak na razie zarówno ta produkcja, jak i DLC będące przedmiotem sporu są w dalszym ciągu dostępne do kupienia na Steamie.