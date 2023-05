Wiedźmin 3 przebił kolejną barierę. Lata lecą, a gra nadal świetnie się sprzedaje

fot. CD Projekt

19 maja tego roku Wiedźmin 3: Dziki Gon obchodził swoje 8. urodziny. Mimo upływu czasu, gra w dalszym ciągu cieszy się sporym zainteresowaniem, a najlepszym na to dowodem są ujawnione przez CD Projekt wyniki sprzedaży. Poinformowano, że produkcja ta trafiła do ponad 50 milionów odbiorców, tym samym trafiając do grona dziesięciu najlepiej sprzedających się gier w historii obok takich tytułów, jak Minecraft czy GTA 5.

Równie imponująco wyglądają wyniki całej trylogii o Geralcie z Rivii, bo wszystkie trzy odsłony sprzedały się w ponad 75 milionach egzemplarzy.

Dodając do tego dwie pierwsze części przygód Geralta – cała trylogia sprzedała się w ponad 75 milionach kopii. Siła tej franczyzy bardzo nas cieszy, szczególnie w kontekście przyszłych projektów w ramach wiedźmińskiego uniwersum - mówi Adam Kiciński, Prezes Zarządu CD PROJEKT.

Polskie studio nie zamierza jednak spocząć na laurach. Już w czerwcu mamy dowiedzieć się więcej na temat Widma Wolności, fabularnego dodatku do Cyberpunk 2077, a w produkcji znajdują się również kolejne gry z akcją w uniwersum Wiedźmina.

Naszym pierwszym przystankiem będzie Summer Game Fest: Play Days w Los Angeles. Planujemy również szereg kolejnych wydarzeń na całym świecie, o których więcej powiemy w nadchodzących tygodniach - dodaje Kiciński.