Mój dług - dramat na podstawie autentycznych wydarzeń. Premiera, obsada, szczegóły

fot. materiały prasowe // Piotr Myszkowski

Mój dług to polski film, który opowiada historię Sławomira Sikory skazanego za morderstwo prześladujących go bandytów. Mężczyzna trafił do więzienia na 25 lat, gdzie musi walczyć o przetrwanie w środowisku recydywistów skazanych za ciężkie przestępstwa. Za reżyserię produkcji odpowiadają Denis Delić i Bogusław Job. W głównej roli występuje Bartosz Sak. W obsadzie są również Piotr Stramowski Olga Bołądź i Anna Karczmarczyk.

Tę historię opartą o autentyczne wydarzenia wyreżyserował już wcześniej Krzysztof Krauze. Jego film Dług trafił do kin w 1999 roku. Sprawdźcie zwiastun, zdjęcia, obsadę, szczegółowy opis i datę premierę nowej ekranizacji poniżej.

Mój dług - zwiastun

Mój dług - zdjęcia

Mój dług

Mój dług - fabuła

Młody przedsiębiorca Sławomir Sikora prześladowany przez bezwzględnego bandytę dopuszcza się morderstwa w obronie swoich najbliższych. Skazany na 25 lat więzienia trafia za kraty, gdzie musi walczyć o przetrwanie w środowisku recydywistów skazanych za najcięższe zbrodnie. Pozbawiony nadziei na sprawiedliwość, odizolowany od tych, których kocha, musi znaleźć w sobie siłę, by przeżyć i pozostać sobą. Każdy dzień tutaj jest walką o zachowanie godności i człowieczeństwa. Jest grą o życie, toczącą się według wyjątkowo brutalnych reguł. Sikora podejmuje tę walkę i nie daje się złamać. Uczy się zyskiwać sojuszników i przyjaciół, zdobywać szacunek i lawirować pomiędzy więziennymi subkulturami. Dzięki przyjaźni ze skazanym za zabójstwo uciekinierem z Legii Cudzoziemskiej (Piotr Stramowski) oraz pomocy działaczki na rzecz praw człowieka (Olga Bołądź), Sikorze udaje się uwierzyć, że jeszcze nie wszystko jest dla niego stracone. Ale kluczowe decyzje zapadają daleko za murami… [opis dystrybutora kino]

Mój dług - obsada i twórcy

Reżyserami filmu są Denis Delić i Bogusław Job. Scenariusz napisał Andrzej Sobek we współpracy ze Sławomirem Sikorą, który po wyjściu z więzienia nie zmienił nazwiska i założył rodzinę.

W rolach głównych występują Bartosz Sak (Moje córki krowy), Piotr Stramowski (Pitbull. Nowe porządki), Olga Bołądź (Kobiety mafii) i Anna Karczmarczyk (Jak zostałem gangsterem). W obsadzie są również Marcin Januszkiewicz i Piotr Polk.

Mój dług - data premiery

Mój dług - premiera 25 lutego 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.