Tego nikt nie oczekiwał. Godzilla stał się Venomem w komiksach Marvela!

Robot Communications / Toho Company / Toho Studios

Reklama

W nowym numerze komiksu Godzilla vs Marvel dochodzi do starcia Króla Potworów ze Spider-Manem. Ten drugi właśnie wrócił z kosmosu, nieświadomie przywożąc ze sobą symbionta Venoma. Godzilla wyczuwa jego obecność i przybywa do Nowego Jorku, uznając go za zagrożenie dla świata. Pajączek niewiele może w starciu z gigantycznym Tytanem, ale stara się go odciągnąć — i wtedy sytuacja wymyka się spod kontroli.

Venom opanowuje Godzillę

Gdy Spider-Man zaczyna przeszkadzać Królowi Potworów, ten uwalnia soniczny ryk, który natychmiast oddziałuje na symbionta. Dźwięk sprawia, że Venom odłącza się od Petera Parkera i zaczyna szukać nowego gospodarza. Atakuje więc Godzillę — i przejmuje nad nim kontrolę. Tak powstaje Godzilla opanowana przez Venoma. Cała potęga Króla Potworów zostaje wzmocniona przez symbionta, co czyni go jedną z najpotężniejszych istot w uniwersum.

To z kolei przyciąga uwagę Boga Symbiontów, czyli Knulla, który próbuje opanować potwora. Jednak siła woli Godzilli na to nie pozwala. Król Potworów toczy wewnętrzną walkę z Venomem, próbując zapobiec zniszczeniu Nowego Jorku. Tymczasem Spider-Man konstruuje soniczny pistolet, który skutecznie oddziela Venoma od Godzilli. Niestety, to nie koniec problemu — symbiont ewoluuje, wchłaniając moc Króla Potworów.

Ma rozmiar i moc Godzilli — a może nawet większą. Symbiont jednak się przelicza. Rozwścieczony Król Potworów uwalnia pełną moc swojego atomowego oddechu, co wystarcza, by pokonać przeciwnika. Spider-Man i Godzilla sądzą, że Venom został zniszczony. Tymczasem symbiont przetrwał. Ucieka i odnajduje Eddiego Brocka, by go opanować. Nadal posiada całą moc Godzilli. Tak narodził się Godvenom — zagrożenie, które powróci w kolejnych numerach.

Godzilla Venom – kadr z komiksu Marvela przedstawiający fikcyjnego potwora, będącego połączeniem Venoma i Godzilli Zobacz więcej Reklama

Kolejne zeszyty komiksu ukazują się w USA. Choć to pierwszy raz, kiedy Venom opanowuje Godzillę w samej fabule, pomysł ten pojawił się już wcześniej. W 2024 roku jedna z alternatywnych okładek komiksu Venom przedstawiała opanowanego przez symbionta Godzillę — nie była jednak częścią głównej historii. Pomysł zawęził się tylko do okładki.