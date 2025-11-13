Monarch - Kurt Russell wraca w 2. sezonie. Oficjalne wideo zapowiada potwory!

fot. Apple TV+

Apple TV oficjalnie ogłosiło, że Kurt Russell powróci w jednej z głównych ról w drugim sezonie serialu Monarch: Dziedzictwo potworów. Nie traktują tego jako spoiler, bo ogłosili to poprzez publikację oficjalnego wideo z planu z aktorem. Szczegóły fabularne jego powrotu w kontekście wydarzeń z finału pierwszej serii nie są znane.

Monarch - wideo zapowiadające 2. sezon

Wideo opublikowane przez Apple'a zapowiada, że „wszystko jutro się zmieni”, ale nie wiadomo, czego dokładnie dotyczy ta zapowiedź. Na portalu społecznościowym X do pracy wróciło konto organizacji Monarch, które opublikowało tajemnicze wideo z potworami.

Monarch - co wiemy o 2. sezonie?

Potwierdzono, że nowy sezon ma liczyć 10 odcinków. W obsadzie powrócą również Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett oraz Anders Holm.

Szczegóły fabuły drugiego sezonu nie są znane, ale z ostatniego odcinka wiemy, że Kong odegra jakąś rolę. Chris Black jest showrunnerem. Lawrence Trilling jest jednym z reżyserów.

Monarch: Dziedzictwo potworów - potencjalna data premiery nowych odcinków nie została ujawniona.