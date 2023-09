Monarch: Legacy of Monsters - kiedy premiera? Godzilla nadchodzi!

Fot. Materiały prasowe

Dobra wiadomość dla fanów Godzilli - wiemy, kiedy może odbyć się premiera Monarch: Legacy of Monsters! Jak donosi portal Comicbook, według najnowszego numeru TV Guide serial ma zadebiutować na platformie Apple TV+ już w listopadzie 2023 roku.

Jeśli jeszcze nie wiecie, o czym opowiada produkcja, poniżej dołączyliśmy krótki opis fabuły i najważniejsze informacje o projekcie.

Monarch: Legacy of Monsters - fabuła

Monarch: Legacy of Monsters to serial, którego akcja rozgrywa się po bitwie Godzilli z Tytanami. W produkcji będziemy śledzić historię Cate, która przetrwała bitwę w San Francisco i postanawia wyruszyć do Japonii, by znaleźć swojego zaginionego ojca. Na miejscu będą jednak czekać na nią informacje, które całkowicie zmienią jej punkt widzenia. Kobieta po szokującej zdradzie połączy siły ze swoim przyrodnim bratem, by odkryć, co dokładnie łączy jej rodzinę z tajemniczą organizacją Monarch.

