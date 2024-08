Monster Hunter Wilds - Capcom przedstawia wybrane mechaniki z gry. Trzy wideo trafiły do sieci

fot. Capcom

Capcom postanowił umilić graczom oczekiwanie na Monster Hunter Wilds, czyli nową odsłonę cyklu o polowaniu na wielkie i niebezpieczne potwory. W sieci pojawiły się trzy materiały wideo, które prezentują ten tytuł w akcji i ujawniają szczegóły na temat rozgrywki.

Pierwszy materiał skupia się na przedstawieniu podstawowych mechanik. Będzie on pomocny przede wszystkim dla osób, które nie miały wcześniej styczności z tym cyklem, a weterani mogą potraktować go jako powtórkę i zaznajomienie z nowościami, takimi jak chociażby wierzchowiec, Seikret.

W drugim wideo widzimy Focus Mode. Dzięki niemu gracze będą mogli skupić wzrok bohatera na ranach i innych słabych punktach znajdujących się na ciałach wrogów, by w ten sposób zadać im większe obrażenia.

Ostatni z materiałów to prezentacja jednego z typów broni, potężnego miecza dwuręcznego (Great Sword). Wyposażeni w niego bohaterowie poruszają się i atakują powoli, ale każdy cios charakteryzuje się ogromną mocą. Na dodatek dwuręczne miecze zaskakująco dobrze sprawdzają się również przy atakach z doskoku, a nawet... blokowaniu ciosów. Dzięki temu są one zaskakująco elastyczną bronią o dużych możliwościach adaptacji do różnych stylów gry.

Monster Hunter Wilds zadebiutuje w 2025 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.