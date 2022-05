Strażnicy Galaktyki 3 - Karen Gillan żegna się z Nebulą. Czy to koniec przygody z MCU?

fot. Marvel

Zdjęcia na planie do Strażników Galaktyki 3 dobiegają końca. Swój udział w projekcie zakończyła Karen Gillan, która wciela się w Nebulę. Na swoim profilu na Instagramie udostępniła fotografię ze swoim krzesełkiem z planu.

Pod zdjęciem aktorka znalazły się niepokojące słowa związane z Nebulą, które mogą oznaczać definitywne pożegnanie się z tą bohaterką. Napisała, że nie wie, czy Nebula jeszcze wróci do historii. Bardzo możliwe, że jest to jej finałowy rozdział. Dodała, że jeśli tak się stanie to pragnie podziękować Jamesowi Gunnowi (reżyserowi filmu) za możliwość zagrania tak interesującej, złożonej i fascynującej postaci. Eksploracja tej bohaterki podobała jej się bardziej niż jakiejkolwiek innej postaci, którą grała. To była dla niej niesamowita dekada.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Karen Gillan (@karengillan)

Również James Gunn podzielił się zdjęciem na swoim Instagramie oznajmiając, że Karen Gillan zakończyła pracę nad filmem. Widnieje na nim oprawiony w ramkę obrazek, który reżyser dostał w prezencie na pożegnanie od aktorki. Napisał, że ma dziwną fobię, gdy widzi jak ludzie imitują chód Charliego Chaplina lub udają Groucho. I to właśnie znajduje się na zabawnym rysunku: James Gunn i Nebula chodząca, jak Chaplin w studiu filmowym.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez James Gunn (@jamesgunn)

W obsadzie produkcji oprócz Gillan znajdują się: Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax), Will Poulter (Adam Warlock), Pom Klementieff (Mantis) i Zoe Saldana (Gamora).

Strażnicy Galaktyki 3 - film trafi do kin w USA 5 maja 2023 roku.