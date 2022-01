Moon Knight - wiemy, kiedy zwiastun serialu MCU. Ta zapowiedź rozgrzeje Wam dzień

fot. Marvel

Marvel Studios opublikowało zapowiedź pierwszego pełnego zwiastuna serialu Moon Knight. Zadebiutuje on w poniedziałek 17 stycznia 2022 roku w godzinach wieczornych czasu amerykańskiego. Plan jest, by jego premiera miała miejsce w trakcie wieczornej emisji meczu NFL. W Polsce będzie to noc z 17 na 18 stycznia 2022 roku.

Moon Knight - zapowiedź zwiastuna

Moon Knight - o czym serial?

Nowa przygoda pełna akcji opowiada o skomplikowanym bohaterze, który cierpi na dysocjacyjne zaburzenie tożsamości. Wiele osobowości żyjące w nim muszą ruszyć do boju w wojnie bogów związanych ze starożytnym Egiptem. Chodzi o to, że główny bohater staje się awatarem dla egipskiego boga Księżyca, Khonshu, który daje mu nadludzkie umiejętności.

W obsadzie znajdują się Oscar Issac, Ethan Hawke, May Calamawy oraz Gaspard Ulliel. Producentami wykonawczymi projektu są Jeremy Slater i Kevin Feige. Za reżyserię odpowiadają Justin Benson, Mohamed Diab oaz Aaron Moorhead.

Moon Knight - data premiery nie jest znana. Według plotek może być to 30 marca 2022 roku.

