Moon Knight, Ms. Marvel i She-Hulk - kiedy premiera seriali MCU? Nowe plotki

Szczegóły fabuły wszystkich trzech seriali są trzymane w tajemnicy. Wiemy, że wprowadzą do MCU trzy nowe ważne postacie superbohaterów, którzy najpewniej zasilą szeregi Avengers w nadchodzącej walce z nowym głównym złoczyńcą na nadchodzące lata zwanym Kang Zdobywca.

Jeśli te plotki mają ziarno prawdy, niedługo powinniśmy zobaczyć pierwszy oficjalny zwiastun Moon Knight. Być może Marvel Studios czeka z tym na SuperBowl 2022, by ruszyć z promocją w podobnym stylu, jak to zrobili z WandaVision w 2021 roku.

Według OneTake News premiera Moon Knight odbędzie się 30 marca 2022 roku na Disney+. Informację potwierdził na bazie swoich niezależnych źródeł portal That Hashtag Show. Według nich natomiast premiera She-Hulk nastąpi w maju 2022 roku, czyli po zakończeniu Moon Knight, a Ms. Marvel ma pojawić się w sierpniu lub we wrześniu 2022 roku.

Kiedy premiera Moon Knight , She-Hulk i Ms. Marvel ? Plotki pochodzą z rzetelnych źródeł, których doniesienia wcześniej się potwierdzały, ale traktujmy je z dystansem, bo to nadal informacje niepotwierdzone.

Źródło: One Take News / That Hashtag Show