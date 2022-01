Hawkeye - Vincent D'Onofrio o mniej brutalnym podejściu do postaci Kingpina w MCU

Marvel Studios

Oficjalnie w ostatnich odcinkach serialu Hawkeye znany z serialu Daredevil Kingpin w wersji Vincenta D'Onofrio zadebiutował w MCU. Jednak nie była to tak mroczna i brutalna kreacja aktora jak w przypadku projektu Netflixa. W rozmowie z ComicBook Nation Podcast D'Onofrio wypowiedział się na temat tego podejścia do antagonisty. Stwierdził, że oczywiście w produkcji Disneya jest mniej krwawo i mniej brutalnie, jednak zaznaczył, że dużo rozmawiał na ten temat z twórcami i wyjawił, że jeżeli będzie mu dane pójść dalej z postacią Kingpina w MCU, to ma zamiar wykonać podobną pracę, co w przypadku Hawkeye. D'Onofrio twierdzi, że Fisk jest chaosem i jest wiele innych typów brutalności, w tym brutalność emocjonalna, którą może pokazać, ponieważ Kingpin jest po prostu zepsutym i brutalnym potworem.

fot. Disney+

Ponadto D'Onofrio stwierdził, że Wilson Fisk w wersji MCU cały czas nosi w sobie krwawe i mroczne zagrożenie i ono gdzieś nadal istnieje, bez względu na to co robi. Po prostu patrząc na Kingpina musimy czuć niepokój.

