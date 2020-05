Moon Knight - Keanu Reeves w tytułowej roli? Powraca plotka o jego udziale w MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Serial Marvela i Disney+ pt. Moon Knight jest obecnie w głębokiej fazie przedprodukcyjnej. Szczegóły fabularne nie są znane, ale bohaterem komiksowego pierwowzoru jest Marc Spector - były najemnik, który został uratowany przed śmiercią na egipskiej pustyni i obdarzony nadludzkimi mocami pewnego boga. Po powrocie do USA przywdziewa kostium tytułowego Moon Knighta, który nie jest jedynym alter-ego Spectora. Po raz kolejny pojawiły się plotki na temat odtwórcy tytułowej roli.

Jednym z faworytów fanów do roli jest Keanu Reeves, co oczywiście przekłada się na różnego rodzaju niepotwierdzone doniesienia. Teraz jednak KC Walsh - jeden z internetowych scooperów - przekazał informację, że jedna z wysoko postawionych w MCU osób, mocno jest za tym, aby to właśnie Reeves wcielił się w Spectora. Doniesienia te należy traktować oczywiście z przymrożeniem oka, bo choć KC Walsh miewał dobrą passę, to ostatnio nie trafił chociażby donosząc o kostiumie Batmana odgrywanego przez Robert Pattinson.

Drugim z częściej wymienianych kandydatów jest Daniel Radcliffe. Moon Knight ma zadebiutować na Disney+ w grudniu 2021 roku lub wiosną 2020 roku i ostatecznie pojawić się też na dużym ekranie w przyszłych filmach, podobnie jak She-Hulk i Ms Marvel.