NOS4A2 - zwiastun 2. sezonu serialu. Kiedy premiera?

Premiera 2. sezonu NOS4A2 została ustalona w USA na 1 czerwca 2020 roku, ale podjęto decyzję o jej opóźnieniu. Nowa data premiery została przesunięta na 21 czerwca 2020 roku w USA.

Akcja 2. sezonu rozgrywa się osiem lat od ostatniego odcinka premierowej odsłony. Vic McQueen (Ashleigh Cummings) pozostaje bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowana, by zniszczyć Charliego Manxa (Zachary Quinto). W drugim sezonie występują także: Jahkara Smith, Olafur Darri Olafsson, Ebon Moss-Bachrach, Virginia Kull, Jonathan Langdon, Ashley Romans, Jason David i Mattea Conforti. Zobaczcie zwiastun 2. sezonu:

