Moon Knight ma brata. To okrutny złoczyńca, który zabił dziewczynę Marca Spectora

Jak wyjawia zeszyt Strange #3, do komiksowego świata Marvela wraca Shadow Knight, brat Marca Spectora aka Moon Knighta. Tytułowa bohaterka serii i jednocześnie nowa Najwyższa Czarodziejka Ziemi, Clea, stanęła w rzeczonym komiksie do boju z grupą złoczyńców znaną jako kartel Blasphemy. Zagrożenie ze strony protagonistki jest na tyle duże, że przywódca łotrów, postać o przydomku Director None, wezwał do pomocy tajemniczego Agenta Łazarza - z zapowiedzi kolejnej odsłony serii wiemy już, że jest nim właśnie Shadow Knight.

Antagonista ten to w rzeczywistości Randall Spector, młodszy brat Marca, postać, która w komiksach Marvela debiutowała już w 1979 roku. Choć początkowo wydawało się, że obaj bracia żyją ze sobą w dobrych stosunkach, Randall z czasem zaczął pragnąć jeszcze większej mocy - do tego stopnia, że zabił nawet kobietę, w której wówczas zakochany był Marc. Zdarzenie to sprawiło, że starszy ze Spectorów postanowił zemścić się na bracie; rzucił w jego kierunku granatem, który zadał Randallowi poważne obrażenia.

Młodszy z braci dzięki pomocy agenta CIA zdołał ostatecznie dojść do siebie, odradzając się jako Shadow Knight. Złoczyńca najpierw korzystał z cybernetycznych elementów ciała, później zaś dzięki grupie tzw. neftystów i "księżycowym zabiegom" wszedł w posiadanie nadludzkiej siły fizycznej i wytrzymałości.

Strange #4 - okładka

Shadow King pojawi się w komiksie Strange #4, który na amerykańskim rynku zadebiutuje 27 lipca.