Terminator w DCU? Ponoć studio ma już kogoś na oku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Dot. DC Studios

Reklama

We wrześniu transakcje ujawniły, że DC Studios zatrudniło Matthew Ortona, scenarzystę Kapitana Ameryki 4, do napisania filmu, w którym złoczyńcy Deathstroke i Bane łączą siły. Wiele osób zastanawiało się, czy projekt jest powiązany z Secret Six. Teraz pojawiła się interesująca plotka w związku z jednym z tych (anty)bohaterów. Znany i rzetelny scooper @MyTimeToShineH napisał, że DC Studios „ma już kogoś na oku do roli Deathstroke'a w DCU, więc casting powinien odbyć się niedługo”.

Deathstroke - informacje

Deathstroke aka Terminator (korzystał z tego pseudonimu na długo, zanim Terminator Jamesa Camerona zadebiutował na ekranie) to postać ze świata DC, która jest znany głównie z komiksów o Młodych Tytanach. Jest również przeciwnikiem Batmana i Robina. W przeszłości wziął udział w eksperymencie, by stać się super-żołnierzem dla wojska USA. Choć dzięki niemu stał się wyjątkowo silny, to w przeciwieństwie do Kapitana Ameryki nie został herosem, tylko złoczyńcą.

Jeszcze w 2010 roku były ambitne plany na Deathstroke'a w DCEU. Bohater, grany przez Joe Manganiello, miał poznać prawdziwą tożsamość Batmana dzięki Lexowi Luthorowi, co rozpoczęłoby polowanie na superbohatera. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu, a Slade Wilson w Lidze Sprawiedliwości dołączył do Injustice Society. Sam Manganiello przyznał, że chętnie wróciłby do roli Deathstroke'a, jednak potwierdził, że te drzwi zostały już dawno zamknięte. W związku z tym wiemy, że to nie on zagra bohatera w DCU.

Superman - zdjęcia

Dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w roli Deathstroke'a w DCU. Macie swoich faworytów? Czekamy na wasze komentarze! Tymczasem zobaczcie, jak zapowiada się Superman, nadchodzący film DCU, który będzie pierwszym poważnym testem dla nowego uniwersum.