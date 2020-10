Moon Knight - Marvel znalazł reżysera serialu

źródło: materiały prasowe

Jak podaje portal Deadline Mohamed Diab podpisał kontrakt na reżyserię serialu Moon Knight, jednego z projektów szykowanych przez Marvel Studios dla platformy Disney+, które wchodzą w skład MCU. Jeremy Slater jest showrunnerem projektu i kieruje zespołem scenarzystów serialu. Produkcja weszła zatem w zaawansowane prace preprodukcyjne, ponieważ w poniedziałek, 26 października sieć obiegła wiadomość, że Oscar Isaac zagra tytułową rolę w serialu. Nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia do widowiska.

fot. Disney

Moon Knight nie jest co prawda postacią z pierwszej linii Marvelowskiego panteonu, jednak to bohater niezwykle ciekawy, a poświęcona mu ekranowa historia z pewnością pozwoli twórcom na czerpanie z wielu konwencji. Alter ego herosa, Marc Spector, to były agent CIA, który został prawie zabity przez terrorystę znanego jako Bushman. Od śmierci ocalił go bóg Księżyca Khonshu (to wówczas wzrosła jego siła i wytrzymałość, przy czym w komiksach często jest ona uzależniona od faz Księżyca); Spector ostatecznie pokonał Bushmana, przywdziewając potem swój biały, charakterystyczny strój.