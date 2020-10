Moon Knight - Marvel znalazł odtwórcę głównej roli w serialu!

Źródło: Marvel

Moon Knight to jeden z serialowych projektów Marvela, które wchodzą w skład MCU. Od jakiegoś czasu sieć obiegały plotki dotyczące tego, kto zagra główną rolę w produkcji. Wygląda na to, że to koniec spekulacji.

Otóż jak informuje portal ComicBookMovie zdobywca Złotego Globu Oscar Isaac (Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, Diuna) podpisał z Marvel Studios kontrakt na zagranie tytułowej postaci w serialu, Moon Knighta aka Marca Spectora.

Moon Knight nie jest co prawda postacią z pierwszej linii Marvelowskiego panteonu, jednak to bohater niezwykle ciekawy, a poświęcona mu ekranowa historia z pewnością pozwoli twórcom na czerpanie z wielu konwencji. Alter ego herosa, Marc Spector, to były agent CIA, który został prawie zabity przez terrorystę znanego jako Bushman. Od śmierci ocalił go bóg Księżyca Khonshu (to wówczas wzrosła jego siła i wytrzymałość, przy czym w komiksach często jest ona uzależniona od faz Księżyca); Spector ostatecznie pokonał Bushmana, przywdziewając potem swój biały, charakterystyczny strój.