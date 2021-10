Moon Knight - Kevin Feige ma dobre przeczucia, Oscar Isaac podekscytowany. Będzie sukces?

fot. Materiały Prasowe

Moon Knight to amerykański i superbohaterski serial, który pojawi się na Disney+ w 2022 roku, dając fanom spojrzenie na jedną z najbardziej tajemniczych postaci Marvela. Oscar Isaac oraz producent filmowy, Kevin Feige, są wyjątkowo podekscytowani całą inicjatywą. Prezes Marvel Studios (Feige) nie lubi chwalić dnia przed zachodem słońca, ale ma naprawdę dobre przeczucia odnoście projektu. Aktor znany z roli Nathana w filmie Ex Machina również nie stroni od pozytywnych słów i nadziei w powodzenie tej współpracy. Świeżo po wystąpieniu w trzech najnowszych filmach Star Wars, Oscar Isaac powiedział, że serial Moon Knight był najbardziej wymagającą rzeczą, jaką zrobił w swojej dotychczasowej karierze. Podczas panelu w Good Morning Arizona, aktor pochwalił się informacjami na temat swojej najnowszej pracy.

Muszę powiedzieć, że aktualnie zajmuje się pracą nad serialem Moon Knight. Został nam miesiąc, ale czuję, że jak na razie to jeden z tych projektów, którym mocno się stresuję, ale mimo to, nadal odczuwam ekscytację.

Marvel nie ogłosił jeszcze Isaaca jako oficjalnego producenta tej twórczości. Mimo to, mówi się, że to on "sprowadził na pokład obsady" Ethana Hawke'a, który wypowiedział się na temat zaistniałej sytuacji w Late Night with Seth Myers. Aktor mieszka kilka przecznic dalej i jest sąsiadem Isaaca. Pewnego dnia spotkali się w kawiarni i podczas rozmowy Oscar zaproponował, czy chce z nim grać w Moon Knight.